Verba dos eventos cancelados segue para a área social

Numa ‘Região em Transição’, debate realizado ontem em directo pelo DIÁRIO, ouvimos alguns autarcas de concelhos da ilha darem nota das suas preocupações, entre elas, como vão lidar com a crise social e económica que se avizinha nesta retoma faseada à normalidade.

O estado de emergência perdurou por seis semanas e o efeitos do confinamento são visíveis em todos os sectores de actividade. Entramos em situação de calamidade. E agora? Agora é preciso apoiar todos os que precisem, mas também fazer uma gestão rigorosa desses mesmos apoios. O cancelamento de alguns eventos, culturais ou desportivos, acaba por deixar verba que será agora utilizada para acudir à emergência social. A aposta na teleescola leva os municípios a dispender verba para ajudar os seus estudantes a prosseguir com os estudos.

No geral, presidentes e vereadores avaliam com precaução os efeitos de uma pandemia que ainda não se consegue quantificar e usam a liquidez, possível, para os problemas imediatos. Temem ainda que as pessoas se deixem levar pelo regresso à normalidade e descurem as regras de distanciamento social e de etiqueta respiratória.