“Tinham medo no olhar”

Reini pisou solo madeirense pela primeira vez a 12 de Março. Chegou num voo com ligação directa entre Amesterdão e o Funchal e ansiosa por uma semana de férias na bela ilha da Madeira, de que tanto tinha ouvido falar através de familiares e amigos. Viajou sozinha, mas estava incluída num grupo com várias excursões programadas pelos concelhos. Tinha viagem de volta a 19 de Março, uma quinta-feira, dia em cheio para os charters que trazem habitualmente milhares de turistas holandeses. Tinha. Porque o vírus trocou-lhe as voltas e deixou-a com uma recordação amarga.

Como não havia quaisquer restrições aos passageiros que chegavam à Madeira, não precisou de nenhum tipo de isolamento e o primeiro dia de férias foi passado a passear pelo Jardim Botânico no Monte. Como ela, outros turistas continuavam a chegar de vários países da Europa. Sem nenhum tipo de sintoma associado à doença, a holandesa cumpriu com o programa de viagem, primeiro no dia 13 em algumas actividades pelo Funchal e depois durante o fim de semana (dias 14 e 15) em algumas excursões pelo norte da ilha. “Sempre sem sintomatologia”, garante ao DIÁRIO.

Só na segunda-feira de manhã quando acordou não se sentia muito bem, mas como costuma ficar cansada após os primeiros dias de passeio nem deu grande importância. Ainda assim, nesse dia, 16 de Março, optou por ficar a descansar no quarto e já não acompanhou o grupo. Ao início da tarde, e por continuar indisposta, conversou com a guia do grupo e pediram para que o hotel contactasse a Linha de Saúde.

“Se não houvesse esta situação do coronavírus no Mundo nem daria importância. Ia pensar que era uma constipação”, explica. Nessa tarde, feito o contacto para a Linha de Saúde na Madeira, também de acordo com as indicações dadas pelo Governo aos profissionais de hotelaria, e depois de descritos os sintomas, o conselho foi para que tomasse dois comprimidos e descansasse até seguir viagem para a Holanda. O que só aconteceria na quinta-feira.

No entanto, como não queria ficar na dúvida, e uma vez que o médico que presta serviço na unidade hoteleira aconselhou a que fosse vista no hospital, assim o fez. Chamaram uma ambulância, pelas 14 horas daquela segunda-feira, e foi acompanhada pela guia do grupo, ambas com máscara por precaução. Do que se lembra, também os bombeiros estavam com máscaras.

Nesse dia à noite, enquanto aguardava o resultado, estava longe de pensar que seria o primeiro caso confirmado de coronavírus na Madeira e que, por sua causa, o Governo seria obrigado a acelerar medidas mais restritivas de combate à Covid-19, passando de um isolamento social no domicílio para a obrigatoriedade num hotel, e a iniciar uma operação inédita de repatriamento de turistas da ilha para os seus países de origem. Saíram aos milhares nas semanas que se seguiram.

Mas essa nem era a questão. “Se soubesse que estava doente nunca viajaria para a Madeira. Sabia que a ilha não tinha casos confirmados da Covid-19 e nunca ia pôr a comunidade em risco”, garante a turista. Felizmente, por serem em português, nem se apercebeu de metade dos comentários e críticas que lhe fizeram. “Para dizer a verdade, só mais tarde descobri que tinha sido a primeira pessoa infectada na Madeira”.

Uma circunstância feliz e infeliz ao mesmo tempo. Feliz porque se não tivesse ido ao hospital “ia estar a infectar mais pessoas sem saber” e infeliz porque a sua insistência e da sua guia, perante um desvalorizar inicial dos sintomas por parte das autoridades de saúde, a tornaram no primeiro caso confirmado na Região.

A confirmação do teste foi também para ela um “choque”. Não faz ideia de quem a infectou com o novo coronavírus. Muito menos onde. “Penso que nunca vou saber”, observa. O que sabe é que a experiência foi amarga. Ninguém estava preparado para esta pandemia. Estavam, na teoria, mas a confirmação prática do primeiro caso deixou toda a gente em pânico. “Tinham medo no olhar”, lembra a cidadã holandesa, que passou os primeiros 9 dias no hospital, em completo isolamento, e só depois foi mandada para a Quinta do Lorde para continuar a quarentena.

“Foi horrível. Estive 9 dias no hospital, num quarto sem janelas, sem casa de banho e sem artigos de higiene pessoal”. Artigos esses que chegaram entregues por um amigo do filho que se encontra na Madeira, porque ninguém estava autorizado a ir buscar nada ao hotel.

“A situação foi traumatizante”, diz Reini, que não coloca em causa o excelente trabalho feito pelos profissionais de saúde, que têm conseguido evitar a propagação do coronavírus, mas coloca sim em causa a actuação de alguns elementos. “Tenho um profundo respeito pelos que trabalham no hospital neste momento. É difícil trabalhar nestas circunstâncias, mas alguns profissionais precisam de tratar os doentes com mais humanidade e não como se fossem animais”. Ainda assim, prefere pensar que esses comportamentos menos simpáticos foram provocados “por medo ou por cansaço”.

Fica para a história da Madeira como a primeira infectada pela Covid-19 e a primeira a recuperar, mas já na Quinta do Lorde para onde foi após passar pela ala de isolamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça. No hotel refere que as condições melhoraram, pelo menos porque conseguiu “ver a luz do dia”, mas não deixou de estranhar o aparato para lá chegar. “Sai numa ambulância com uma escolta da polícia, um carro à frente e outro atrás. Parecia uma criminosa”.

Para a sua história fica a confirmação de uma infecção que a apanhou desprevenida e cujos sintomas, alguma tosse, frio, dores musculares e sensação de cansaço, nem obrigaram a medicação. “Não senti nada mais e quando cheguei à Madeira sentia-me muito bem”. A alta clínica chegou após dois testes negativos à Covid-19 e depois daquilo que considera algumas falhas na comunicação entre paciente e médico. “Um dia diziam que iam fazer o teste e depois mudavam de ideias. Não sabia nada do que estava a acontecer”.

A 4 de Abril era anunciada, na conferência de imprensa do IASaúde, a sua recuperação. Da Quinta do Lorde seguiu logo para o aeroporto da Madeira e daí para Lisboa, onde ficou por um dia até seguir viagem para o seu país. Neste momento, já na Holanda, Reini continua em quarentena por recomendação do seu médico pessoal. Vê com atenção toda a situação da pandemia no Mundo, uma situação que considera preocupante. Continua com vontade de conhecer a ilha da Madeira porque a sua viagem terminou de forma abrupta, mas não sabe se voltará. “Mentalmente foi uma experiência desgastante”.