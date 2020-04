Sem a ameaça Covid-19 “volta tudo ao mesmo”

O biólogo e professor na Universidade da Madeira, Hélder Spínola, considera que a pandemia da Covid-19 veio nos mostrar que é possível “basear a nossa felicidade mais no ‘ser’ e menos no ‘ter’. No entanto, teme que a mudança, em termos ambientais, seja apenas conjuntural.

Com a pandemia veio alguma recuperação da qualidade ambiental. Isto mostra que podemos viver com menos, tal como há muito se apregoa? Os desequilíbrios ambientais graves existentes no Planeta, muitos deles ameaçando a nossa saúde e qualidade de vida, são consequência da forma intensiva e excessiva como a humanidade tem explorado recursos e produzido poluição, em particular nos últimos 50 anos. A pandemia Covid19 obrigou a que, em inúmeras sociedades, uma parte substancial da actividade humana se reduzisse ao mínimo, ou seja, fez com que a pressão sobre o ambiente diminuísse substancialmente. Neste contexto, não é de estranhar que os indicadores de qualidade ambiental estejam a dar provas de melhoria, em linha com o que sucedeu em outros momentos relativamente recentes, como na crise financeira de 2008, em que tivemos em Portugal e na Madeira reduções dos consumos de energia e produção de resíduos. O que se está a passar mostra-nos que vivemos acima das possibilidades do Planeta, consumimos mais recursos do que aqueles que a Terra consegue produzir e emitimos mais poluição do que aquela que consegue depurar. E não é uma inevitabilidade, podemos viver bem com muito menos. Temos de recuperar a noção da suficiência. Olhar para o nosso vestuário, para o nosso prato, para a nossa casa, para as nossas férias, para o nosso carro, e perguntarmo-nos se não podíamos viver bem com muito menos. Basear a nossa felicidade mais no ‘ser’ e menos no ‘ter’.

Embora o tempo quente ainda não tenha chegado, a falta de manutenção de alguns espaços é preocupante? Esta é justamente a altura mais importante do ano para a prevenção dos incêndios florestais e rurais. É antes da chegada dos meses mais quentes que devemos preparar o nosso território para que seja mais resiliente ao avanço das chamas. A sociedade neste momento está focada no combate à Covid-19 e outras questões, como esta, estão relegados para segundo plano. Há efectivamente o risco de não estarmos a acautelar os cuidados necessários para prevenir situações que não afetam apenas a floresta, mas, em grande medida, põem em causa a segurança de pessoas e bens. No entanto, também não podemos esquecer que mais do que as medidas pontuais a cada ano, a prevenção dos incêndios exige mudanças de fundo na forma como gerimos e organizamos o nosso território: recuperando para a actividade agrícola, ou pequena pastorícia, os terrenos agrícolas abandonados; criando faixas corta-fogo entre as zonas povoadas e as serras; reconvertendo a floresta exótica em floresta indígena; promovendo a fiscalização e a educação cívica no uso do fogo e gestão do território; entre outras. Curiosamente, talvez porque algumas pessoas estão com maior disponibilidade, tenho constatado alguma actividade em terrenos agrícolas abandonados no sentido de remover o excesso de matos e, em alguns casos, de lhes voltar a dar uso agrícola. Com o passar do tempo, veremos se a quarentena está efectivamente a melhorar a gestão dos terrenos e matos em torno das habitações.

Em termos mundiais o que mudou? Caminhamos para um mundo melhor? Para já, as mudanças que se constatam na actividade humana e que atenuam a pressão sobre o Planeta são apenas conjunturais, ou seja, num cenário em que a ameaça da Covid-19 já não esteja presente volta tudo ao mesmo. Não são as mudanças provocadas pela pandemia que nos vão conciliar com o resto da Natureza. No entanto, a situação que estamos a viver pode levar-nos à conclusão de que não podemos, ou não devemos continuar a viver como até aqui. Seria bom que a sociedade pós Covid-19 fosse diferente e funcionasse de forma diferente, o que implicaria uma autêntica revolução cultural. Implicaria sociedades e economias de maior proximidade, mais diversificadas, menos dependentes da produção e do comércio globalizados. Implicaria sociedades menos frenéticas, vidas mais calmas, mais enraizadas geograficamente e socialmente. Implicaria economias mais focadas em dar resposta às verdadeiras necessidades da sociedade e menos no seu próprio crescimento. Implicaria transformações graduais, mas profundas, na forma como vivemos. É este tipo de mudança cultural que, efetivamente, nos pode reconciliar com o resto da natureza e, acredito, seria uma forma de sermos pessoas e comunidades mais felizes e equilibradas.