Repensar a política de apoio aos veteranos

No final da segunda edição do Masters Athletics Internacional Meeting, evento que reuniu cerca de uma centena de atletas em provas de atletismo no RG3 e no Centro Desportivo da Madeira, voltou-se a insistir na questão de melhorar os apoios aos atletas veteranos.

Alexandre Monteiro, director técnico da competição, que juntou atletas nacionais e de seis países estrangeiros, para além dos veteranos madeirenses que participam habitualmente em provas de pista, desafiou as entidades públicas portuguesas a repensar a política desportiva de apoio aos veteranos, não apenas no atletismo, mas em todas as modalidades com atletas com mais de 35 anos.

“Devemos repensar a questão dos veteranos ao nível da política desportiva, mas também ao nível da saúde, porque se investe muito dinheiro no tratamento das doenças e isto é uma forma de investir na prevenção das doenças. Para que as pessoas cheguem a uma longa idade, mas em condições de vida e em condições desportivas”.

Com quase uma centena de atletas em provas (93), Alexandre Monteiro apontou que o facto de existirem outras competições regionais no fim de semana, bem como o facto da ilha se preparar para acolher, em breve, dois eventos internacionais ligados ao atletismo para veteranos, levou a que alguns atletas fizessem contas.

“Isto é tudo financiado pelos atletas. Por isso, para os que pensam vir à Madeira mais do que uma vez este ano, para as várias competições, é preciso fazer contas”. Ainda assim o empenho dos atletas veteranos é sempre igual.

Nesta 2ª edição do Masters Athletics Internacional Meeting , primada mais uma vez pelo convívio entre os atletas e os seus acompanhantes, bateram-se alguns recordes nacionais, como foi o caso do atleta Elvino Cruz, que com 85 anos é o novo recordista, no seu escalão, no martelo, no disco e no dardo.

Madeira é palco de excelência para eventos masters

Conforme referido, o Masters Athletics Internacional Meeting foi o primeiro de três eventos internacionais direccionados para os atletas veteranos na Região Autónoma da Madeira. Numa aposta da Associação de Atletismo da Madeira, juntamente com a Associação Europeia de Masters, os próximos eventos decorrerão nos concelhos do Porto Moniz e do Funchal, com o objectivo de atrair atletas nacionais e internacionais. Por cá, de acordo com os dados dos associados na AARAM, os atletas veteranos ganham cada vez mais peso.

Para João Vieira, atleta do Clube de Atletismo do Funchal, este encontro foi uma oportunidade para competir com atletas do seu escalão. Uma situação que na Região, nem sempre é fácil e obriga, no seu caso, a fazer competição em pista com atletas mais novos, para os campeonatos de Verão e de Inverno da Associação de Atletismo, mas obviamente em “condições desiguais”.