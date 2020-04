Não há falta de aterros há falta de estratégia

Em 2020, contrariamente a outros momentos da história, o Planeta Terra dá mostras de recuperação ambiental. João Baptista, investigador GeoBioTec da Universidade de Aveiro e representante da ProGeo Portugal na Madeira, diz que o ser humano deve aproveitar a pandemia da Covid-19 para reestruturar a forma como vive. No caso dos aterros, uma problemática relançada a propósito das futuras escavações para o novo hospital do Funchal, João Baptista diz que o problema não é falta de aterros. No Funchal existem 22. O problema é que algum material estéril pode ser utilizado para recargas, como por exemplo na Praia Formosa, e não o é. “É falta de estratégia”.

Hoje assinala-se o Dia Mundial da Terra. Com a pandemia da Covid-19, o planeta tem dado mostras de alguma recuperação ambiental? Cada vez faz mais sentido comemorar o Dia Mundial da Terra, e neste momento de confinamento ainda mais. A nossa terra, no sentido de arquipélago da Madeira, e a nossa terra, em termos mundiais, está a fazer um ‘reset’, a reiniciar um novo processo e caminho. Não tenhamos dúvidas de que nunca mais vamos ser iguais, como cidadãos, e de que haverá um novo comportamento. Uma terra antes e uma terra após a Covid-19.

Essa mudança já é visível? Sem dúvida. Vemos isso a nível global, como nos canais de Veneza ou até mesmo na Ria de Aveiro, em que a poluição diminuiu significativamente e consegue-se agora ver melhor nitidez da água. Na Madeira, quem vive no Funchal, seja em espaço urbano, seja em espaço mais rural, nunca ouviu tanto os pássaros, face à redução do ruído da circulação por veículos motorizados. Pequenas coisas.

A comemoração do Dia da Terra data de 1970. Mas em termos ambientais, os especialistas dizem que tudo tem vindo a piorar? A data foi criada em 1970, pelo senador norte-americano Gaylord Nelson que resolveu realizar um protesto contra a poluição da Terra, depois de verificar as consequências do desastre petrolífero de Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969. A população aderiu em força à manifestação e mais de 20 milhões de americanos manifestaram-se a favor da preservação da terra e do ambiente.

Desde então, já tivemos várias cimeiras mundiais, europeias e nacionais sobre o ambiente, vários pensadores a tentar passar a mensagem. Temos muita gente a falar sobre aquilo que preocupa, mas poucas pessoas a colocar em prática. Vemos que muitas políticas adoptadas a nível mundial e europeu não estão a ser aplicadas. É só vermos o caso da China ou dos Estados Unidos, que romperam com alguns acordos.

A influência e as acções levadas a cabo pelo homem no planeta terra deu origem a um novo período geológico designado por Antropoceno. Investigadores e associações ambientalistas alertam para o perigo e consequências do aquecimento global da Terra, nomeadamente: aumento da temperatura global, extinção de espécies animais, contaminação dos oceanos microplásticos e aumento do nível das águas, escassez de água potável, maior número de catástrofes naturais, como “Aluviões”, tempestades, secas e ondas de calor e incêndios. Catástrofes registadas também na Região Autónoma da Madeira.

Esta catástrofe sanitária vai nos fazer entender a terra de outra forma? Ou teme que o ser humano rapidamente caia no comportamento de exagero? Tenho amigos que até me dizem que lhes tem sobrado dinheiro, porque deixaram de comprar coisas que não são essenciais, por isso, espero bem que não voltemos aos mesmos comportamentos. Geralmente o ser humano organiza-se para alimentar os seus vícios autodestrutivos e tenta muitas vezes não os ver. Luta para não os reconhecer. É o chamado assobiar para o lado. Por isso, nós na adversidade da Covid-19, podemos agarrar a nossa oportunidade.

É curioso que a Unesco definiu este ano como o Ano Internacional da Fitossanidade, uma iniciativa que tem como objectivo destacar a importância da saúde vegetal para melhorar a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e a biodiversidade e impulsionar o desenvolvimento económico. Actualmente cerca de 40% da produção global de alimentos perde-se devido a pragas e doenças das plantas.

Esta pandemia veio nos despertar? Costumo dizer, quanto mais ignorante mais feliz. Parecia que muitos não tinham nada a ver com a situação. É só meia dúzia de carolas que é exagerada, que são profetas da desgraça. Não. Não. O planeta é de todos, não é de ninguém em particular. Se não tivermos outra forma de agir estamos a hipotecar o futuro das gerações vindouras. Estamos a comemorar os 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo e temos de pensar que recursos é que os nossos antepassados nos deixaram e que recursos vamos deixar. Isto é um momento de reflexão. Quando digo recursos, refiro-me à qualidade do ar, dos solos, da água do mar, entre outros recursos naturais.

São muitos os recursos a preservar, mas este ano gostaria de me focar na problemática relacionada com os aterros no arquipélago. A nossa equipa de investigação tem vindo a desenvolver alguns trabalhos e no caso do concelho do Funchal temos 22 aterros, mas desconhecemos essa realidade nos outros 10 concelhos da Região.

Vinte e dois aterros no Funchal. Mas ainda recentemente o presidente do Governo Regional falava na necessidade de um novo aterro para as terras que irão resultar das escavações para a construção do novo hospital do Funchal? Sabe o que isso é? É falta de estratégia e de reunir as instituições públicas e privadas e investigadores e arranjarmos soluções para isso.

A gente não pode esquecer que no passado 20 de Fevereiro de 2010, grande parte das mortes teve origem nos aterros, nomeadamente no aterro das Babosas, no Monte, Funchal, e no aterro das Ameixieiras, na Serra de Água, Ribeira Brava. Este último com materiais que foram depositados provenientes do túnel que ligou a Serra de Água à zona do Rosário. Aquilo não foi material que veio das encostas. Aquilo foi material mal depositado.

No concelho do Funchal tenho chamado a atenção, por diversas ocasiões, e ainda é mais oportuno neste Dia Mundial da Terra, para os aterros e escombreiras feitos com materiais estéreis da indústria extractiva e transformadora, nos cursos médios e superior da ribeira de Santa Luzia.

Há material a ser retirado de obras e levado para vários locais, como aconteceu por exemplo com a obra junto à Rua 4 de Dezembro, que poderia ter sido utilizado para fazer uma recarga na Praia Formosa, nas zonas que estão em erosão, ou no Areeiro.

Que mensagem gostaria de deixar neste dia? Nestes 600 anos de descoberta das ilhas do Porto Santo e da Madeira, a mensagem que gostaria de passar aos meus concidadãos insulares, neste dia Mundial da Terra, é que uma região insular rica é aquela onde o homem tem a capacidade de conhecer, proteger e salvaguardar a vida, principalmente nas suas fases mais frágeis, como assistimos actualmente, e valorizar os seus recursos naturais limitados, deixando esse legado às gerações vindouras.