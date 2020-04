“Não abandonamos nenhum

O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, explica que, desde que começou o estado de emergência na Madeira, tem registado um aumento dos pedidos de ajuda. Sobre o cerco sanitário, num dia em que foram identificados 16 novos casos positivos no concelho, afirma que, tal como noutras freguesias, “existem pessoas que tendem a desvalorizar a situação”, o que obriga a medidas mais restritivas. Ao IASaúde, o autarca exige que avance com a realização de testes a toda a população da baixa da cidade. Cerca de 1.250 testes, para começar.

A população de Câmara de Lobos acordou ontem para uma realidade completamente diferente. Vão viver por 15 dias ‘dentro’ de uma cerca sanitária que foi operacionalizada em menos de 12 horas. Como foram feitos os contactos entre as autoridades regionais e municipais? Como sabe cabe ao Presidente da Câmara Municipal enquanto entidade máxima do concelho fazer essa articulação, o que, como podemos constatar aconteceu desde o primeiro minuto, sendo prova disso a presença do presidente Pedro Coelho na conferência de imprensa do governo regional em que o Presidente do Governo anunciou a cerca sanitária à Freguesia de Câmara de Lobos. A junta de freguesia também esteve sempre em articulação com a Câmara municipal, estando também ao corrente da situação e das medidas a adoptar.

O que consta do plano operacional? No fundo, quem pode entrar e quem pode sair? E quem é que vai querer sair? Em primeiro lugar no plano operacional, é determinado o encerramento de atendimento ao público em todos os serviços públicos da freguesia, bem como estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, com a excepção dos serviços de áreas considerados essenciais, como por exemplo na área da saúde, correios, abastecimento de água e energia, ramo alimentar, entre outros.

No fundo os residentes não podem sair da freguesia de Câmara de Lobos nestes 15 dias.

No entanto, temos recebido muitas chamadas de fregueses que trabalham fora da freguesia que pretendem saber se podem sair com uma declaração da entidade patronal como aconteceu no período da Páscoa. O que temos respondido é que nenhum trabalhador, mesmo de áreas essenciais, poderá sair da Freguesia de Câmara de Lobos durante o período que vigorará o cerco sanitário.

A população, alguma dela, tem sido acusada de não respeitar as medidas decretadas pelo Governo Regional a meados de Março. Estando a Junta de Freguesia no terreno, desde o início da pandemia na Madeira, o que acha que falhou? Não considero que tenha falhado algo, o estado de emergência imponha o isolamento social com possibilidade das pessoas saírem para poder aceder a serviços prioritários, tais como idas ao supermercado e à farmácia, entre outras, temos uma Freguesia com uma grande densidade populacional, o que leva a que no seu centro, onde estão concentrados a maioria desses serviços, haja uma maior concentração de pessoas para acederem aos mesmos.

Claro está que, tal como noutras freguesias existem pessoas que tendem a desvalorizar a situação que vivemos, podendo originar alguns ajuntamentos, o que por parte da Junta era comunicado às entidades competentes. O que aconteceu aqui poderia acontecer em qualquer lado.

Já eram muitos os pedidos que chegavam, por parte de uma freguesia com cerca de 18 mil habitantes, mas disse que agora o telefone não pára. Quais as principais dúvidas? Nesta primeira fase, a principal dúvida reside na possibilidade de as pessoas poderem sair da freguesia para trabalhar como já referi anteriormente. Mas existem outras dúvidas, relativamente a quais os serviços que estarão abertos durante o cerco, se podem ou não circular, se a junta de freguesia irá continuar a garantir o apoio nas idas às compras e no levantamento de medicação para grupos de risco, se haverá algum tipo de apoio para quem possa a ficar em situação fragilizada devido ao cerco, entre outras.

Quais vão ser as principais dificuldades para estas famílias, sobretudo agora que não entrará rendimento? Quando entrou em vigor o estado de emergência na Madeira, já sentimos um aumento de casos de pedidos de ajuda alimentar entre outros, famílias essas oriundas de várias partes da freguesia e que nunca tinham pedido apoio, porque realmente não necessitavam. Falamos de pessoas que ficaram em situação de layoff e ainda outras que tinham trabalhos precários, sem contratos, o que impossibilitou de recorrerem ao subsídio de desemprego, quando muitos negócios fecharam, ficando privadas dos seus rendimentos, houve inclusive situações que foram reportadas por terceiros à junta de Freguesia, para que entrássemos em contacto, pois essas famílias não iam pedir ajuda porque não se sentiam bem ao fazê-lo. Claro está, gosto sempre de referir que damos este apoio sem qualquer tipo de exposição das pessoas que apoiadas.

Vamos também apoiar os alunos da freguesia que venham a necessitar de algum apoio em material escolar ou em fotocópias em articulação com as escolas, para garantir o bom funcionamento do ensino à distância na Freguesia de camara de lobos.

Com o cerco sanitário veremos como as coisas vão correr, mas a junta de freguesia estará disponível e preparada para apoiar quem for afectado pela actual situação.

Como é que estão a ser articulados os apoios, sobretudo nos bairros sociais? E em relação às famílias que agora estão em isolamento e à espera dos resultados laboratoriais? Os apoios nos bairros como noutro lado qualquer são alvo de uma avaliação, se constatarmos que não houve perdas de rendimentos, não vamos apoiar por apoiar. Relativamente às famílias que estão em isolamento social a junta irá continuar a prestar o apoio necessário com o seu pessoal, claro está respeitando sempre as regras de segurança que a pandemia do COVID 19 impõe. Não abandonamos nenhum freguês à sua sorte. Desafio, no entanto, o IASaúde a avançar com testes à Covid-19 na baixa da cidade. Uns 1.250, para começar, sem contar com o Bairro da Palmeira.

O Celso tem estado em contacto permanente com a família de onde é oriunda a maioria dos casos registados. O que aconteceu em concreto? Eles sentem-se responsáveis por esta cerca sanitária, uma vez que as autoridades de saúde estão muito preocupadas com a propagação rápida do coronavírus? O contacto é apenas para manifestar o meu apoio e ver se necessitam de alguma coisa, nomeadamente fornecimento de medicação urgente, entre outros serviços. Quanto ao resto não vou alimentar teorias porque não sou conhecedor de todos os factos. Quero é dizer que no combate a esta pandemia somos todos vítimas, porque ninguém quer infectar deliberadamente outras pessoas.

Ainda ontem, primeiro dia da cerca sanitária, também tentava dispersacir dadãos das ruas. Alguns cidadãos idosos. Há quem não perceba a verdadeira gravidade da doença? Como disse anteriormente ainda há quem não leve este assunto a sério, saindo à rua sem necessidade aparente ou realizando pequenos ajuntamentos, são excepções à regra, mas que cabe a nós enquanto autarcas sensibilizar para que não aconteçam e em último caso atuar junto das autoridades para que sejam resolvidas.

Daqui a 15 dias, que freguesia sairá desta cerca sanitária? É mais difícil lidar agora com um estigma de, felizmente, já se tinha perdido no tempo? Estou convicto que se todos nós fizermos a nossa parte e ficarmos em casa, vamos ultrapassar esta adversidade, somos um povo lutador que nunca teve vida fácil, mas que sempre defendeu com unhas e dentes a sua Freguesia. O estigma vem a meu ver de gente pouco informada que debita barbaridades nas redes sociais, quando devia ser ao contrário, este vírus não escolhe idades, raças, religiões e muito menos freguesias. Devíamos todos estar unidos e ser solidários uns com os outros e a verdade é que essa solidariedade tem chegado um pouco de todo o lado, de colegas autarcas e de cidadãos de vários concelhos da região e até do continente. Não tenho dúvidas que Câmara de lobos vai sair mais forte e mais unida desta batalha.