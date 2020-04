Museu da Vinha e do Vinho não chega este ano

A 6 de Setembro de 2017, numa iniciativa de campanha para as eleições autárquicas em Câmara de Lobos, o candidato Pedro Coelho anunciava a criação do Museu da Vinha e da Vinho na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. “Não existe nenhuma infraestrutura deste tipo na Região, sendo lógico que surja no local que é o maior produtor de Vinho Madeira”, disse, à data, ocasião em que lançou também um desafio à população para que contribuísse para o espólio com objectos ilustrativos da actividade no concelho. “Queremos criar um espaço bem vivo, interactivo e onde seja recordada a vivência e a história deste povo, ligada à vinha e ao vinho”.

A ideia colocada no caderno eleitoral mereceu a aprovação da população, bem como do Governo Regional da Madeira que, a 8 de Setembro de 2018, manisfestou todo o apoio à construção do espaço museológico. “Pode contar com o apoio financeiro para avançar com o Museu da Vinha e do Vinho”, declarou Miguel Albuquerque, após o desfile alegórico na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, enquadrado na Festa do Vinho da Madeira.

Nesse mesmo dia, dando conta de um projecto orçamentado em 1 milhão de euros, o presidente da autarquia camaralobense afirmou que o concurso público para empreitada do museu seria lançado no início de 2019, sendo que o objectivo era que a próxima festa da vindimas, em 2020, já pudesse ter como centralidade o novo espaço. O terreno tinha sido comprado, na zona da Vereda da Passada, e a autarquia continuava em negociações para adquirir espólio.

Meses depois da data prevista, já a 26 Julho de 2019, era anunciada a conclusão do projecto do Museu da Vinha e do Vinho. Projecto esse que seria discutido na reunião de câmara da semana seguinte, última semana de Julho. “É um projecto estruturante não só para a freguesia, para a vila do Estreito de Câmara de Lobos, para o concelho, mas sobretudo para a Região Autónoma da Madeira”, reafirmou o autarca Pedro Coelho.

Certo é que o terreno adquirido pela autarquia continua, em Abril de 2020, sem qualquer sinal de que venha a acolher um museu. Muito menos que vá ficar concluído em Setembro deste ano. Críticas já houve, por parte da oposição, para que se procedesse à limpeza do mesmo, sobretudo nos meses de Verão. O adiamento do projecto parece ser uma realidade, sendo certo que não fica concluído em Setembro. Mais ainda, neste momento, quando por força da pandemia da Covid-19 a Região atravessa dificuldades.

Oposição tem ideias diferentes sobre o avançar da obra

Amândio Silva, vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, lembra que a ideia já tinha sido lançada antes. Pelo menos em 2009. “Há mais de 10 anos que o PS fala na necessidade de revitalizar o Estreito. Uma ideia também defendida, e bem, pela Confraria Gastronómica da Madeira”. Acontece que a promessa foi incluída no manifesto eleitoral do PSD e não passou disso mesmo. “De mais uma promessa vã, tal como aconteceu com o pavilhão gimnodesportivo também no Estreito de Câmara de Lobos”.

O vereador considera que a crise da Covid-19 não deve inviabilizar a continuidade da obra, agora que tem projecto e uma verba alocada, porque continua a ser de grande importância para o desenvolvimento da freguesia, do ponto de vista do turismo, dos agricultores, dos enólogos e da população em geral. “Desconfio que se vá materializar nas datas propostas. Para nosso mal. Mas não podemos esquecer que, depois desta pandemia, há outra parte que tem de ser alavancada”.

Amílcar Figueira, vereador do CDS-PP, considera que, tendo em conta que ainda não foi lançada a primeira pedra, primeiro está a saúde, a manutenção dos empregos e o combate à pobreza. “São estruturas desde sempre defendidas pelo CDS, mas que devem esperar melhores dias, tendo em conta a conjuntura actual não faz sentido pensarmos sequer na construção do novo edifício do museu da vinha e do vinho, até porque o município não tem verbas próprias, depende sempre de recursos financeiros externos, banca ou contrato programa com o governo, neste momento, o museu dedicado ao vinho no Estreito, como também o museu do pescador em Câmara de Lobos, não são obras prioritárias”.

O centrista diz mesmo que “não podemos deixar cair na ‘tentação’ de mostrar obra feita, porque no próximo ano há eleições autárquicas, e deixarmos as famílias e os empresários do nosso concelho a passar dificuldades, as prioridades passaram a ser outras”.