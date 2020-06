Madeira tem dois casos activos de Covid-19

Há 37 dias consecutivos que a Região Autónoma da Madeira não regista casos positivos de Covid-19. Há mais de uma semana que não temos casos suspeitos e contam-se mais três pessoas recuperadas, totalizando agora 88 casos recuperados. Há apenas dois casos activos de Covid-19.

Ontem, na apresentação de mais um boletim epidemiológico semanal, o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, desafiou os madeirenses a cumprir com as recomendações de segurança, sobretudo numa fase de desconfinamento, em que as pessoas aproveitam para algumas viagens e momentos de lazer.

Sobre o Porto Santo em concreto, que por estes dias recebe mais de 3 mil visitantes, garantiu que, contrariamente a algumas suspeitas levantadas, não existem casos de Covid-19 naquela ilha e que a praia apresenta condições para manter o distanciamento social. “Nada disso corresponde à verdade e temos de manter a serenidade”.

O governante explicou que a abertura ao turismo vai trazer novos casos “pela certa”, mas que as autoridades de saúde têm todas as infraestruturas preparadas. Destacou ainda o facto de cada vez mais pessoas chegarem à Madeira com o teste. Nos últimos voos, de entre 581 passageiros, 431 passageiros apresentaram teste feito à Covid até 72 horas antes do voo.

Face à notícia veiculada na edição de ontem do DIÁRIO, em que o médico Ricardo Mexia, do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge, coloca em causa a eficácia dos testes realizados à chegada ou mesmo nas 72 horas antes, Pedro Ramos reiterou que “o ideal seria que os testes fossem feitos na origem”.

Mas que tal medida, por não ser obrigatória, levou a que o Governo Regional desenvolvesse uma estratégia para conter a pandemia. “A Madeira como não conseguiu esse desidrato teve que usar outras estratégias”. Ainda assim, congratulou-se pelo facto de algumas companhias aéreas, como por exemplo a Lufthansa, estarem a ponderar oferecer testes aos seus clientes. Uma medida que facilitará, e muito, o acompanhamento dos mesmos nos seus destinos de férias.

No que concerne à medida de quarentena obrigatória, imposta pelo Governo Regional a 23 de Março, sabe-se que 1.579 cidadãos já passaram pelas unidades hoteleiras designadas para o efeito. Ainda não se sabe quanto a medida custou ao erário público regional, mas o secretário da Saúde sublinhou que a medida não representa um gasto, mas sim “um investimento” na saúde pública.

Neste momento, nos hotéis destinados à quarentena, encontram-se 31 cidadãos. “Temos respeitado todos os processos de ‘habeas corpus’ que os cidadãos têm levantado, mas gostaria também de dizer que neste momento temos 15 que pretendem continuar com o confinamento nos 14 dias, porque entendem que o seu domicílio não reúne as condições de protecção”.

A vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde, Bruna Gouveia, deu nota dos números até ontem, dia 12 de Junho, nomeadamente: 1543 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais, 1453 não se confirmaram; 971 pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região (391 pessoas em vigilância activa e 580 em autovigilância); o total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1262, com 139 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto. O Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM processou, até à data, 18342 amostras, sendo que o número de utentes alvo de teste é 16608.