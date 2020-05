Hoje o Diabo anda à Solta!

Esta noite o Diabo anda à Solta! Falamos de mais um projecto do Diário de Notícias da Madeira, criado a pensar no entretenimento dos nossos leitores, ouvintes e de todos os que nos acompanham nas nossas plataformas digitais.

Plataformas que, mais ainda desde o início da pandemia da Covid-19, têm sido nossas aliadas na divulgação de informação séria e credível, registando números de participação nunca antes vistos, mas constituindo também uma forma única de nos aproximarmos da população.

O Diabo vai andar à solta, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 22 horas. Trata-se de uma série de programas com os conhecidos Nuno Morna e Paulo Lopes, que se assim se juntam, novamente, para comentar os temas da actualidade de uma forma animada, humorística e com muito amor. “Um programa que ‘desconfino’ que vai bom!”, diz o humorista Nuno Morna.

É um formato que volta aos nossos conteúdos, agora em vídeo, acompanhando as tendências sociais dos novos projectos de entretenimento. “Adaptamo-nos também nós às novas realidades e por isso não vemos melhor forma de darmos mais um passo em frente, do que fazê-lo com humor”.

Neste projecto, desenhado e idealizado por estes actores, estão previstas as presenças de convidados especiais, que virão com certeza enriquecer o programa. Para este primeiro os convidados serão Miguel Pires e Fábio Remesso. “Vamos ter conversas com pessoas que pensam ‘fora da caixa’, música, bizarrices de cá e do mundo, vídeos trendy e muita asneirada”, garante Nuno Morna, acrescentando que, em relação às expectativas, não as têm. “Nem conseguimos imaginar a receptividade que um ‘Diabo à Solta’ pode ter”.

É então transmitido, hoje, em directo no site do DIÁRIO em www.dnoticias.pt, bem como no nosso canal de Facebook e de Youtube. Referir que toda a população terá, para já, acesso livre a esta emissão, bem como às edições gravadas destes programas que ficaram disponíveis na nossa principal plataforma digital.