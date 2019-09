“Vende sonhos a mulheres reais”

Um espaço acolhedor e elegante, totalmente dedicado ao casamento e à noiva. Assim é a NOIR Noivas, a nova loja dos empresários Olga Nóbrega e Rodrigo de Gouveia que acaba de abrir portas na Rua do Bispo, n.º 46, no Funchal.

Depois de darem vida ao projecto NOIR, que oferece propostas pret-à-porter para festividades e eventos formais, proporcionando, em simultâneo, um aconselhamento personalizado em termos de moda e imagem, surge agora no mercado madeirense a NOIR Noivas dedicada à mulher que procura um dia de sonho.

Apesar de ser uma área de muita procura, que vem complementar uma necessidade do mercado regional, o grande impulso surgiu da vontade de ambos os empresários em termos de realização profissional.

“Já falávamos disto há algum tempo e sentíamos que faltava este projecto tanto para o mercado como para nós”, revela ao DIÁRIO Olga Nóbrega, que fala na complementação de um ciclo.

A loja abriu na passada quarta-feira, 18 de Setembro, com 10 vestidos expostos, aguardando a chegada de mais seis, da marca portuguesa ‘A Bela Noiva’, diferentes em termos de modelos, tecidos, cores e materiais, para ir ao encontro dos diversos corpos e gostos.

Além das opções presentes na loja, a cliente poderá escolher um modelo do catálogo da marca, ou solicitar a confecção do vestido, tendo em conta as suas ideias e o design pretendido. Isto porque a NOIR Noivas dispõe de um atelier próprio que permite oferecer este serviço personalizado à cliente.

A ideia passa por apresentar “pouca quantidade de artigos e ser o mais minimalista possível porque sabemos que quanto mais opções, pior é na hora de escolher”, salienta a empresária e consultora de imagem, que pretende ajudar a noiva em “tudo aquilo que for preciso”.

Ajudar a realizar sonhos

O conceito da loja vai muito para além dos vestidos de noiva e oferece vestidos para as meninas das alianças ou até para primeira comunhão. Quanto a acessórios, dispõe de tudo aquilo que seja necessário, desde o calçado, o bouquet, os arranjos florais, dicas e ideias para a festa, assim como sugestões para a escolha da lingerie, do cabelo e da maquilhagem, se for esse o desejo da noiva.

“A ideia é que ela comece a sentir o casamento aqui, neste espaço que lhe é dedicado”, explica Olga Nóbrega que oferece ainda uma criação única: um vestido preto da sua autoria, como alternativa ao típico vestido de noiva, que pode ser usado no casamento ou como vestido de gala, dependendo do gosto da cliente.

Numa altura em que já existe muita abertura para a irreverência, a empresária e consultora admite que cada vez mais, “as mulheres procuram marcar pela diferença” sendo essa uma das ofertas da NOIR Noivas.

Decoração elegante

A decoração do espaço foi pensada ao pormenor para criar um verdadeiro ambiente de casamento. Há papel de parede com flores usadas em bouquets e um candelabro a lembrar as decorações da cerimónia. Nas montras sobressaem dois vestidos imponentes, um preto, símbolo da NOIR, e outro em tons de branco pérola. Há depois o espaço da noiva com um provador à sua medida. Grande, redondo e aconchegante, com todo o conforto necessário para a escolha do vestido ideal.

É neste ambiente que Olga e Rodrigo procuram realizar os sonhos das clientes e satisfazer os caprichos de quem procura um dia inesquecível, através de um acompanhamento personalizado e de muita entrega e dedicação.

“Na NOIR Noivas não vendemos apenas vestidos, mas sim sonhos a mulheres reais”, salienta Olga Nóbrega, frisando que este princípio é algo que já faz parte do ADN da marca NOIR.