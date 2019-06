Romance de João França reeditado do original

O romance ‘Uma Família Madeirense’ foi reeditado pela Imprensa Académica com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz, que publicou pela primeira vez esta obra de João França em 2005, a título póstumo. O novo livro tem a particularidade de ter sido reeditado a partir do documento original, uma vez que o texto, na edição anterior, tinha sido alterado/corrigido/eliminado. A apresentação é no próximo sábado às 11 horas e está a cargo do professor e ensaísta Thierry Proença dos Santos, coordenador do projecto. Logo depois está prevista uma visita guiada à Quinta Splendida, que faz a ponte com a quinta referida no livro.

‘Uma Família Madeirense’ integra a colecção ‘Ilustres (Des)conhecidos’ e será apresentado numa sessão aberta ao público que vai contar também com a presença do presidente da Câmara Municipal Santa Cruz, Filipe Sousa. A história passa-se no Caniço rural do século XX, é a saga de uma família burguesa da freguesia, antes e após o 25 de Abril.

“A narrativa centra-se na família Vaz de Oliveira e no seu patriarca, o Comendador Bonifácio, homem conservador, salazarista reconhecido, temente a Deus e crente nas suas origens fidalgas, que parecem ligá-lo aos povoadores do Arquipélago”, descreve a editora. “Orbitando em torno de si e da sua vontade, encontramos D. Vicência (a santa com quem casou), Jorge (o exemplo de filho), Lúcia (a filha adorada e martirizada) e todo o rol de personagens-tipo da sociedade madeirense dos meados do século XX, cujas vidas serão afectadas pelo Comendador.”

A obra fala de uniões e discórdias familiares, de amores e desamores e, acima de tudo de conflitos sociais. Além da narrativa sobre a família aqui contada o romance é importante pela componente histórica e sociológica que encerra da Madeira da altura, percorrendo desde o Verão de 1936 e da Revolta do Leite, até ao ‘Verão Quente’ de 1975.

Esta nova edição tem a particularidade de ter sido adaptada à nova grafia e de ter sido editada a partir do documento original dactilografado pelo autor, revela a Imprensa Académica. Mantém o preâmbulo da primeira edição, da autoria da escritora Irene Lucília Andrade, que refere, entre outras coisas, que a obra de João França tem intenção de revelar a beleza da paisagem e ao mesmo tempo a sua preocupação pela realidade histórica e a índole social duma época.

“Além de consubstanciar uma crónica familiar, a força do romance de João França (1907-1996) reside, em particular, na valorização da componente histórica e também sociológica da Madeira do século XX, sob o signo do Estado Novo, no período compreendido entre o Verão de 1936 (com a revolta do leite em pano de fundo) e o “Verão quente” de 1975, equacionando os conceitos subjectivos de tradição, ruptura e emancipação. Com o seu fino humor, repassado de ironia, o autor desperta a atenção do leitor para os momentos marcantes da vida das suas personagens, reveladas por pensamentos, atitudes e falas, e sempre com um profundo conhecimento da realidade local”, resume a sinopse.

A obra poderá ser adquirida nas lojas Gaudeamus e nas livrarias.

João França é madeirense, nasceu no Funchal em 1908 e faleceu em Lisboa em 1996. Foi jornalista, escritor, actor e dramaturgo, tendo realizado também trabalho de investigação literária. No currículo encontram-se conto, romance, poesia, crónica, opereta, teatro radiofónico. Na literatura publicou ‘Ribeira Brava’ (1953); ‘Romance de uma Corista’ (1956); ‘Histórias cínicas’ (1958); ‘A Ilha e o tempo’ (1972); ‘António e Isabel do Arco da Calheta (1986). Como referido, a título póstumo foi publicado ‘Uma família madeirense’ (2005) e ‘‘Uma Tragédia Portuguesa’ (2017).

O agora reeditado ‘Uma Família Madeirense’ segue ‘Os Que se Divertem (A Comédia da Vida)’, ‘Os Mistérios do Funchal’ e ‘Saias De Balão (Na Ilha da Madeira)’. A colecção foi criada para divulgar trabalhos de autores madeirenses ou que passaram pelo Arquipélago.