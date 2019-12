Prontos para receber a ‘Revenge of the 90’s’

Está quase a se realizar na Madeira mais uma festa ‘Revenge of the 90’s’. Ainda com o local mantido em segredo, como é habitual, o evento, que acontece a 27 de Dezembro, contará com vários artistas em palco.

A nível nacional, as grandes atracções são Iran Costa, Olavo Bilac e Ágata, não esquecendo a ‘Revenge Crew’ que é já ‘prata da casa’ e a banda residente Santa Manel, que irá interpretar as personagens da saga ‘Toy Story’. Já a nível internacional, King Africa, voz do intemporal tema ‘La Bomba’, é quem irá subir ao palco para fazer vibrar o público que estiver no recinto.

Este ano, a festa realiza-se sob a temática ‘Welcome to the Jungle’. Os bilhetes já se encontram à venda, estando neste momento no 2.º lote, com o custo de 30 euros.

Recorde-se que, no ano passado, a ‘Revenge of the 90’s’ teve como palco o Madeira Tecnopolo. Muitas foram as pessoas que não quiseram deixar a oportunidade de fazer uma viagem pelos anos 90. Nesse ano, o evento contou com a actuação dos Anjos, Non Stop e Melão.

A ‘tour’ nacional de 2019/2020 dos ‘noventeiros’ inclui 10 cidades. Os locais, como sempre, são revelados próximos das datas.

Sobre os artistas

‘Perfume de Mulher’, ‘Maldito Amor’, ‘Escrito no Céu’, ‘Comunhão de Bens’, ‘Abandonada’ e ‘Sozinha’ são alguns dos sucessos da cantora portuguesa Ágata. A artista irá subir ao palco para fazer os madeirenses recuarem no tempo, com os temas que são bem conhecidos do público.

O ‘Bicho’ de Iran Costa é também um tema que, com certeza, será interpretado por este artista brasileiro. A música, que foi lançada em 1995, ainda incendeia as pistas de dança de qualquer discoteca. Nesse dia, não será diferente.

Quem não conhece o tema ‘Fala-me de Amor’? Esta música, interpretada pelos Santos e Pecadores, de certeza que irá fazer vibrar os madeirenses na voz de Olavo Bilac. Um tema de 1999, que ainda hoje está na ‘boca do povo’.

‘La Bomba’ também irá passar pelo palco da festa. Ou um dos convidados da ‘Revenge of the 90’s’ não fosse King Africa, que rapidamente conquistou o púbico com a sua voz e com este tema, que foi lançado ano ano de 2000. S.S.G.