Madeirense ‘alimenta’ sonho do Praiense

Além de João Caminata, pelo União de Leiria, outro madeirense também tem presença assegurada nas meias-finais do Campeonato de Portugal, tendo em vista a subida à II Liga. Francisco Sousa, conhecido no futebol como Kiko, representa o Praiense, jogando com regularidade. No último domingo, o defesa madeirense entrou aos 75 minutos para ‘segurar’ o empate (1-1), já que o Praiense tinha vencido na primeira mão, fora, por 1-0, diante do Fafe.

Nas meias-finais da fase de subida do Campeonato de Portugal, a equipa da Praia da Vitória, ilha Terceira, vai medir forças com o Casa Pia. O vencedor da eliminatória garante, automaticamente, a subida à II Liga 2019/2020.

Francisco José Garanito Sousa, conhecido como Kiko, tem 25 anos e cumpre a primeira temporada com a camisola do Praiense, depois de ter representado Gondomar e Tirsense. A formação, essa, foi efectuada no Marítimo, chegando à equipa B dos verde-rubros em 2012/2013. Acabou por ser emprestado ao Ribeira Brava, antes de regressar ao Marítimo, de novo para a equipa B, tendo jogado também pela formação C.

O Praiense aponta a subida à II Liga como objectivo e até pode ser um dos adversários do Nacional na próxima temporada, caso a equipa dos Açores consiga concretizar essa meta.

A outra meia-final da fase de subida do Campeonato de Portugal coloca frente-a-frente União de Leiria, do madeirense João Caminata, e o Vilafranquense. A primeira mão é este domingo, a segunda a 16 de Junho.