Um homem na casa dos 60 anos foi recentemente agredido com uma arma branca, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Campanário.

Segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se nas imediações do Posto de Combustível da Repsol quando, por volta da meia-noite, foi surpreendida por um indivíduo que se encontrava munido de uma navalha.

Após uma troca de palavras, este indivíduo agrediu-o com esta arma e colocou-se em fuga para parte incerta, deixando o homem ensanguentado.

O alerta foi dado aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se deslocaram ao local com uma ambulância. Depois de ministrarem os primeiros socorros ao sinistrado, que apesar dos ferimentos estava consciente e reactivo, transportaram a vítima para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.

A Polícia de Segurança Pública também foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

Nas diligências, os agentes terão também procurado visionar as imagens do circuito interno de videovigilância para tentar identificar o agressor.