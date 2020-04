Forças Armadas disponibilizam centro de acolhimento no RG3

As Forças Armadas estão a disponibilizar ao Serviço Nacional de Saúde, ou serviços equivalentes nas regiões autónomas, vários centros de acolhimento instalados em estruturas militares, aliviando as estruturas hospitalares para o tratamento dos casos de infecção pela covid-19, que não requeiram internamento hospitalar.

Através de um comunicado de imprensa, explica que a medida surge para dar resposta à eventual necessidade de isolamento social de doentes infectados sem critérios de internamento ou casos especiais com indicação para quarentena.

Na Região, está a ser edificado pelo Comando da Zona Militar da Madeira, um centro de acolhimento no Regimento de Guarnição N.º3 (RG3), à semelhança de outros instalados ou em fase de instalação em infraestruturas militares no resto do país.

“Estas estruturas obedecem a um conjunto de requisitos de admissão nas instalações, que também serão adoptados na Região, preenchendo os critérios designados pelas autoridades de saúde”, refere, acrescentando que “uma vez admitidos, os indivíduos deverão obedecer a diversas restrições, pois não estão autorizadas visitas nem deslocações para o exterior que ultrapassem um perímetro de segurança previamente definido”.

O centro de acolhimento no RG3 é composto por uma caserna com a capacidade de 42 camas, onde estão garantidos, pelas Forças Armadas, os serviços de alimentação, higiene, lavandaria e limpeza.

“Embora, por definição, os doentes internados nos centros de acolhimento não precisem de cuidados hospitalares, todo o apoio da área da saúde é responsabilidade do SESARAM, entidade que também deve providenciar a disponibilização do Equipamento de Protecção Individual para a operação e funcionamento do centro”, sustenta.

Adianta ainda que o centro de acolhimento será activado através de pedido das autoridades de saúde regionais ao Comando Operacional da Madeira, que despoletará o processo.

O Estado-Maior General das Forças Armadas disponibilizou, para apoio a este centro de acolhimento, uma bolsa de voluntários, que pode ser accionada em caso de necessidade.