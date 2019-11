A presença no treino de Zainadine foi a nota dominante no treino de ontem, em que Nuno Manta Santos começou a preparar a deslocação a Barcelos onde, neste domingo, o Marítimo vai defrontar o Gil Vicente, em jogo a contar para 10.ª jornada da I Liga, agendado para as 15 horas.

O central moçambicano falhou o jogo com o FC Porto por estar com sintomas febris, mas na sessão de ontem...