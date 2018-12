Satisfeita pela oportunidade de mostrar aos madeirenses a colecção Verão 2019, inspirada nas cores do pôr-do-sol de Cabo Verde, Cindy Monteiro mostrou-se muito feliz pela participação no Moda Madeira, no Funchal.

À Região trouxe o seu estilo semi-ecológico, numa aposta pelos matérias naturais e o mais próximos do ambiente. Por serem ainda pouco usados, tem sentido dificuldades em...