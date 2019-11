Criada em 2003, a Feira das Vontades assumiu-se ao longo dos anos como a maior montra da Madeira não só do trabalho desenvolvido pelas dezenas de instituições da Região Autónoma da Madeira que trabalham com voluntários, mas também das iniciativas que regularmente incentivam a prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.

A XVII Feira das Vontades regressa, à semelhança...