A onda de violência xenófoba que se tem vindo a registar na África do Sul está a ser entendida por muitos como um fenómeno pontual. No entanto há relatos de vários negócios de portugueses saqueados e de um sentimento de medo que se começa a instalar. Gonçalo Nuno Santos, antigo director do Centro das Comunidades Madeirenses, lembra que é preciso apoiar os madeirenses e portugueses...