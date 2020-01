O jovem avançado português Bruno Xadas deverá ser o último reforço de Inverno do Marítimo, chegando a título de empréstimo pelo Sporting de Braga.

O jogador, de 22 anos e 1,79 de altura, vem para o Marítimo com contrato até final desta temporada, mas com opção por mais um ano. Xadas tem contrato com o Sporting de Braga até Junho de 2022 e apresenta uma cláusula de rescisão de 25...