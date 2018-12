X MachicArtes dedicado às romagens

O MachicArtes volta uma vez mais ao palco do Fórum Machico. A décima edição do evento, criado e promovido pelo Grupo de Teatro de Machico, e com o apoio da autarquia local realiza-se no próximo dia 30 de Dezembro, a partir das 20 horas.

Refira-se que o MachicArtes é um sarau multicultural que envolve vários ramos das artes, nomeadamente a Dança, a Fotografia, a Música, a Pintura,...