Um golo do holandês Wout Weghorts perto do final deu ontem a vitória ao Wolfsburgo em casa do Werder Bremen (1-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga alemã, e colocou os visitantes no sexto lugar, de acesso europeu.

Foi preciso esperar até aos 82 minutos, com o ‘gigante’ holandês (1,97 metros) a desmarcar-se ao primeiro poste e a cabecear para o único golo do jogo, permitindo ao Wolfsburgo...