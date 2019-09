Witi ajuda Moçambique a vencer

A equipa principal do Nacional retomou ontem de manhã, no seu complexo desportivo, a preparação para o encontro do próximo domingo, em Coimbra, frente à Académica, a contar para a 5.ª jornada a II Liga. Um treino onde apenas não participaram os internacionais Witi e Kenji Gorré, que estiveram ontem ao serviço das suas selecções.

Witi foi titular na vitória (2-0) da selecção de Moçambique...