A Câmara Municipal do Funchal (CMF) através do Balcão do Investidor, vai dar continuidade aos ‘webinars’ (seminários online) desenvolvidos em parceria com a consultora nacional Deloitte, com o objectivo de reforçar a sua acção de apoio ao tecido empresarial do concelho.

Ao todo estão programas quatro sessões on-line, através da plataforma Zoom, a decorrer ao longo do mês de Maio...