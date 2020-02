Vukovic operado na Croácia

Conforme avançamos na nossa edição impressa de terça-feira, Vukovic está em Zagreb, depois de ainda ter estado em Munique. Na Croácia será sujeito a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito para reparar a lesão que sofreu no jogo frente ao Desportivo das Aves, lesão esta que o afastou dos treinos durante a última semana e do ultimo embate do Marítimo, neste último domingo, em Tondela.

O médio croata, 27 anos, foi observado e devidamente diagnosticado pelo Departamento Clínico do Marítimo, que apontava para a intervenção cirúrgica ao joelho, mas Vukovic quis ser observado pelo médico croata que já o tinha operado ao mesmo joelho há algumas épocas.

A SAD maritimista não colocou entraves ao seu jogador que, já ontem, foi observado em Zagreb pelo médico de sua confiança, tendo recebido o mesmo veredicto dos médicos do Marítimo. Vukovic vai ainda hoje ser operado ao joelho direito e, muito provavelmente, pese embora tudo vá depender do sucesso da intervenção cirúrgica e da respectiva recuperação, deve falhar o resto da temporada.

O médio croata chegou ao Marítimo na época passada, tendo conquistado um lugar no ‘onze’, sobretudo, após a saída de Cláudio Braga, alinhando em 28 jogos em todas as competições. Esta época alinhou em 14 jogos na I Liga, mas cinco nos jogos das Taças.

Treino em Machico para apenas 11

O Marítimo regressou ao trabalho na manhã desta terça-feira, com uma sessão que decorreu no Estádio de Machico e na qual José Gomes apenas contou com os não titulares (ou menos utilizados) no jogo deste ultimo domingo, em Tondela. Foram assim 11 os jogadores que trabalharam em Machico, enquanto os restantes ficaram no complexo do clube, em Santo António, onde fizeram, no ginasio, um trabalho de recuperação.

Sessão dupla esta quarta-feira

Neste contexto, a preparação para a recepção ao Paços de Ferreira, neste domingo (15h00) iniciar-se-á hoje, já com todo o grupo integrado, com uma sessão matinal de trabalho que será desenvolvida no relvado da DRJD, na Camacha. Será ainda o dia de sessão dupla, sendo que o treino da tarde terá lugar no ginásio do clube, em Santo António.