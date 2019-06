Vrazalica perto da SAD

Está por horas a contratação do internacional sérvio Eldin Vrazalica, andebolista que nas três últimas temporadas actuou com cores do AEK de Atenas.

A reportagem do DIÁRIO apurou que o jogador já tem tudo acertado para trocar Atenas pelo Funchal estando apenas nas mãos do presidente do Madeira Andebol SAD, Carlos Pereira, o aval final para que a equipa comandada pelo técnico...