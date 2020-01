As eleições directas do Partido Social Democrata tiveram muitos protagonistas na Madeira. O número de militantes considerado apto a votar dividiu a direcção regional e a direcção nacional.

Por cá, de acordo com o secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, cerca de 2.500 militantes em condições para exercer o direito de voto, com as quotas devidamente pagas. Por lá, não mais de...