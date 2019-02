‘Voo do Amor’ leva casal madeirense a Paris

Luísa Mendes, “uma mulher apaixonada” de 27 anos, e o “charmoso” namorado Oscar Fernandes, de 30 anos, venceram o passatempo ‘Voo do Amor’, uma iniciativa da TAP, em parceria com o DIÁRIO.

A dupla vencedora foi informada ontem e acolheu a “boa notícia” em “êxtase”. O casal vai viajar até Paris já no próximo Dia dos Namorados. Para além da viagem de ida e volta em classe executiva, a TAP oferece a estada de uma noite de 14 para 15 de Fevereiro e um jantar romântico em Paris, bem como a ligação Funchal/Lisboa/Funchal.

Luísa Mendes que é enfermeira assume ter ficado “super feliz” quando recebeu a notícia com a qual sempre sonhou desde o dia em que participou no passatempo. Oscar Fernandes, comerciante, nascido na Venezuela, nem queria acreditar. Suspeitou de brincadeira daquela com quem namora há quase três anos, embora já a conheça de vista há mais tempo.

“Eu já conhecia a Luísa de vista do Liceu, sempre a achei gira e interessante. Enviei-lhe pedido de amizade na altura para o Hi5, isto em 2006/2007, contudo, ela nunca aceitou o pedido enviado. Mais tarde venho a descobrir que as minhas primas eram amigas dela, isto numa passagem de ano, 2009/2010, na casa dessas mesmas primas. Fiquei todo feliz pois tinha a oportunidade de conhecer a mulher dos meus sonhos”, conta

Uma ambição não correspondida. “Ela mal me falou nesse dia”. Era comprometida. Luísa confirma que tinha namorado e que na altura em que se cruzaram apesar de considerar Oscar “ giro e charmoso” não estava para aí virada. Entretanto seguiram cada um as suas vidas. Oscar vai para universidade, termina o curso, começa no mundo do trabalho “e não...neste tempo todo não encontrei a mulher da minha vida”. Luísa acaba o namoro de 6 anos em Setembro de 2015 e estava determinada a ficar sozinha durante uns tempos e ficou...até ao dia da mulher, a 8 de Março de 2016. “Já não o via há 6 anos. Na altura fiquei derretida, com o meu coração a bater mais de pressa e a pensar: ‘Ele gostava de mim na altura, mas agora com certeza que já não gosta’ e prossegui. Á noite em casa, deitada no meu sofá enviei-lhe pedido de amizade para o Facebook. Aceitou-me prontamente...”

A rede social acelera o reencontro, valida interesse mútuo e serve para a marcação de encontros. E surge o mundo real. “Era tão forte a química entre nós que no dia 27 de Março, domingo de Páscoa (acredito ser um namoro abençoado), o Oscar levou-me ao Cristo Rei, no Garajau e declarou o seu amor por mim com um grande beijo”.

Todos os anos lá vão celebrar a esperança de um futuro a dois, porventura ouvindo a canção de uma união que querem duradoura. “Como a vida é uma música e a nossa história é a letra, acreditamos que a música dos Calema “A nossa vez”, foi feita para nós, pois acreditávamos que a nossa vez iria chegar e estaríamos lado a lado para sempre, pois só assim é que somos realmente felizes”, assume Luísa Mendes.

Embarcar no ‘Voo do Amor’ com a TAP e o DIÁRIO é para Luísa Mendes “simplesmente um sonho tornado realidade, uma prenda de namoro antecipada, um 2 em 1”. “Sempre tive o sonho de ir a Paris, então celebrar este dia tão especial em Paris, com a pessoa que tanto amo ao meu lado é simplesmente fantástico. Dizem que não acreditam no destino, eu acredito que ele está traçado e que retorna a nós o que é para ser nosso”, sublinha. Para Oscar Fernandes, ir a Paris é uma oportunidade de celebrar o aniversário de namoro e porventura de apreciar a beleza e grandiosidade da cidade na qual querem ficar mais do um dia por sua conta e risco.

O que Luísa e Oscar não sabem é que a viagem terá várias surpresas associadas. Mas antes do ‘check in’, importa ter uma palavra de gratidão. Em nome do DIÁRIO e da TAP agradecemos a 64 participações admitidas no passatempo ‘Voo do Amor’ desejando a todos votos de felicidades para o amor que demonstraram viver intensamente.