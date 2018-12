Cerca de oito dezenas de jovens velejadores fizeram-se, no passado fim-de-semana, ao mar para disputar a terceira prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira/Brisa.

Organizado pela Associação Náutica da Madeira em coorganização com a Associação Regional de Vela da Madeira e com o forte apoio da Mendes Gomes & C. Lda, representante da VolvoCars na Madeira, este troféu, denominado...