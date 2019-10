A equipa de voleibol do C.S. Madeira inicia hoje a sua participação na 1.ª fase do Campeonato Nacional da II Divisão de seniores femininos, recebendo o Infesta às 16 horas, no Pavilhão da Levada.

A equipa madeirense, que mantém Vagner Aragão no comando técnico, tem como grande meta discutir a subida de divisão, tendo para o efeito contratado duas jogadoras: a distribuidora Mariana...