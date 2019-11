As duas equipas madeirenses que competem na II Divisão nacional de voleibol jogam este fim-de-semana no continente, sendo que no caso da equipa feminina do Madeira se trata de uma dupla jornada.

A equipa de Vagner Aragão (5.ª classificada com 14 pontos), visita esta tarde, às 15 horas, o Nacional de Ginástica (8.º com sete pontos), enquanto amanhã, à mesma hora, medirá forças com...