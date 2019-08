A praia da Calheta serviu, no passado fim-de-semana para consagrar os novos rei e rainha do voleibol de praia madeirense.

Depois de uma primeira fase bastante animada, qualificaram-se para a fase final da edição de 2019 do ‘King of the Beach’ os atletas Bernardo Rebolo, Cristiano Correia, Vítor Sá e Hélvio Camacho, no sector masculino enquanto no feminino (Queen of the Beach) Josefina...