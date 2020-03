A Associação Câmara de Lobos Viva tem vindo a desempenhar um importante papel social no concelho. Qual o objectivo deste novo projecto? O objectivo do projecto “Viver de Afectos” é diminuir o isolamento social da população idosa, que habita só ou apenas com o cônjuge, nas zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, proporcionando companhia nos seus domicílios ou acompanhando ao...