O projecto de empreendedorismo social ‘Viver de Afectos’, dinamizado pela associação ‘Câmara de Lobos Viva’, é um dos projectos escolhidos pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa ‘Envelhecimento na Comunidade’ e será contemplado com um apoio de 30 mil euros.

A ‘Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário’ é uma associação sem fins lucrativos,...