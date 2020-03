Madeira Andebol SAD e CS Madeira terminaram da melhor forma a fase regular do campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos de andebol, somando duas vitórias fora de portas, êxitos que assim garantiram à SAD, terminar na segunda posição com 55 pontos, enquanto que o Sports fecha a lista de apurados para a fase final com 47 pontos, no sexto lugar.

Em Braga, o CS Madeira...