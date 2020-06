Vítor Gonçalves e Rochez têm outros interessados

O médio Vítor Gonçalves e avançado Bryan Rochez são duas das prioridades da administração da SAD do Nacional, que continua a trabalhar para compor o plantel para a próxima época. Contudo, os dois jogadores são também pretendidos por outros emblemas, o que, naturalmente, está a dificultar as negociações para a renovação dos respectivos contratos.

Vítor Gonçalves, de 28 anos, foi um dos mais utilizados pelo treinador Luís Freire na época que findou, participando em 23 dos 24 jogos e marcando um golo. Cotou-se como um dos elementos mais valiosos na carreira vitoriosa que levou o Nacional de regresso à I Liga.

O algarvio já leva quatro temporadas de alvinegro, sempre com elevada utilização: embora na primeira época tenha apenas realizado 21 jogos (sem golos), nas seguintes cumpriu, respectivamente, 34 e 36 partidas, em ambos os casos com dois golos facturados.

Na sua terceira época ao serviço do Nacional, o avançado Rochez, de 25 anos, confirmou a sua aptidão para fazer golos, facturando nove no total, sete dos quais na II Liga, onde foi utilizado em 19 jogos.

Rochez chegou ao clube madeirense na época 2017/18, proveniente do Atlanta United, dos Estados Unidos, tendo realizado 16 jogos e marcado seis golos. A sua melhor época foi a seguinte, na I Liga, onde participou em 32 jogos, apontando 11 golos.

Além destes dois elementos, que terminam contrato, os dirigentes alvinegros estão também empenhados em tentar manter no plantel os defesas Mosevich e João Vigário, jogadores que têm vínculos contratuais com o Argentinos Juniors, da Argentina, e com o Tondela, respectivamente. O Nacional pretende o prolongamento dos empréstimos.

Por falar em emprestados, o clube madeirense confirmou que os defesa Anthony Sosa (Progresso, do Uruguai) e os avançados Malik Evouna (Santa Clara) e Marco Borgnino Atletico Rafaela, da Argentina) estão de saída. No caso destes dois últimos, o Nacional tinha cláusulas de opção para mantê-los, mas decidiu não accioná-las.