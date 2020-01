Um total de 60 inscritos marcaram presença no passado sábado na segunda edição do Sky Speed Ribeira dos Socorridos, prova integrada na Taça da Madeira de KM Vertical 2020, e que tem a peculiaridade de ter, no percurso, uma subida ao longo de 1.500 degraus que acompanham o tubo da Central Hidroeléctrica dos Socorridos, em cerca de 600 metros de extensão, com 350 de desnível positivo....