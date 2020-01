Uma mulher, vítima de intoxicação provocada por um incêndio num compartimento do apartamento onde vive, foi ontem transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta de um incêndio num apartamento situado no 3º andar de um prédio na Rua Cidade do Cabo fez soar o alarme no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que rapidamente mobilizaram dois veículos, uma...