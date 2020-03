Depois do primeiro sismo, de 5.1 na escala de Richter, minutos antes das 21h de sábado, verificaram-se mais duas situações sísmicas na Madeira. Uma a Sul do Funchal, cerca de meia hora depois, com uma magnitude de 2.2 e outra na madrugada de ontem, a Sudoeste das Desertas, com uma magnitude de 1.7, de acordo com a última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera....