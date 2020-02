O Nacional está a trabalhar afincadamente, tendo em vista o novo pavilhão do clube, que vai nascer na zona da Penteada. Esta infra-estrutura para as modalidades do clube, foi anunciada pelo presidente Rui Alves, no jantar do 109.º aniversário dos alvinegros, revelando a promessa feita, ao Nacional, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O dirigente dos alvinegros...