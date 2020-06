A Secretaria Regional do Turismo e Cultura considera um sucesso o projecto ‘Visitas Cantadas’ pelo alcance que teve junto do público, através das redes sociais. De acordo com os números oficiais, o projecto desenhado para os museus tutelados pelo Governo Regional somou “41 mil visualizações e 1200 partilhas”, revelou o gabinete de Eduardo Jesus.

Segundo as contas apresentadas, até...