Visita origina troca de acusações entre governo e autarca

Era para ter sido mais uma visita igual a tantas inaugurações que habitualmente o Governo Regional procede, não fosse o período de campanha eleitoral e até ao momento em que a vereadora socialista, Sofia Canha, afirmou sentir-se “indignada” pelo facto como as suas familiares (mãe e tias) terem sido preteridas no acto de descerrar da placa que assinalava o nome do Centro de Saúde...