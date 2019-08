Violenta agressão no centro do Funchal

Um homem com cerca de 50 anos foi agredido, ao final da tarde de ontem, na Rua do Ribeirinho, nas imediações do Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal.

A vítima sofreu dois cortes profundos na testa, várias escoriações e ficou também sem alguns dentes, na sequência desta violenta agressão que causou grande aparato.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários...