Um homem de 61 anos é hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Funchal depois de ter sido detido pela Polícia de Segurança Pública durante o fim-de-semana. Vai responder por violência doméstica, posse de armas proibidas e tentativa de agressão a agente da autoridade.

O caso ocorreu no final da tarde de sábado, no Caminho do Amparo, freguesia de São Martinho,...