‘Vintage Bar’ mostra o que é amor com Haddaway

Nestor Alexander Haddaway, ou simplesmente Haddaway, é a próxima grande voz a vir à Madeira, por ocasião do aniversário do ‘23 Vintage Bar’, espaço gerido pelo Café do Teatro que sopra as velas no dia 27 de Setembro (sexta-feira). A efeméride motiva a presença do cantor no próprio Café do Teatro, em plena Avenida Arriaga, isto porque Haddaway apenas actua perante plateias compostas...