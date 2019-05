Pelo menos três produtores de vinhos madeirenses conquistaram medalhas no ‘Decanter World Wine Awards’, um dos mais conceituados concursos internacionais de vinho do mundo, com prova cega, que se realizou em Londres, esta semana.

O ‘Blend Malvasia 30’, produção da HR Borges, e o ‘Justino´s Madeira Colheita Malvasia 1997’´, da Justinos Madeira Wines arrecadaram, cada um, uma medalha...