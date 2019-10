Lisboa passou a dispor de uma garrafeira Premium que é também um restaurante onde se pode apreciar uma cozinha amiga do vinho. Estou a falar da Wines by Heart, na Rua Rosa Araújo 35, mesmo em frente ao hotel Portobay Liberdade. Com uma óptima localização (a escassos metros da Av. Da Liberdade) Wines by Heart reúne os melhores produtores de Portugal e do mundo, oferecendo 900 referências...