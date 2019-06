Vinho Madeira entre os melhores

Francisco Oliveira é especialista em vinhos e desenvolve um projecto no restaurante lisboeta JNcQUOI, onde integra uma equipa de sommeliers, responsável pelo programa de vinhos, eventos e acções de formação.

O especialista está hoje e amanhã na Madeira, para mais uma iniciativa do Portugal Wine Fest, a decorrer no Fórum Madeira, onde fará uma viagem pelos vinhos do Douro e Dão,...