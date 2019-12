Este ano, até ao final do passado mês de Novembro, a comercialização de vinho generoso ‘Madeira’ ultrapassou os 2,8 milhões de litros, gerando 16,2 milhões de euros de receitas de primeira venda. Valores aquém do registado no período homólogo anterior, já que o ano passado, também nos primeiros 11 meses do ano, as vendas de vinho ‘Madeira’ ascendia a 3,1 milhões de litros que geraram...