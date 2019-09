Vinho Caracol especial para celebrar os 600 anos

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) em parceria com a Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo (DRAPS) realizaram na tarde ontem a cerimónia oficial de lançamento do Vinho Caracol - edição especial comemorativa dos 600 anos do Porto Santo.

Na ocasião, o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, que fez questão de marcar...